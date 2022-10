Prefeitura de Araxá realiza a doação de materiais de construção para famílias de baixa renda

Janelas, portas, pisos, areias, tijolos e outros itens necessários para reforma de moradias. A Prefeitura de Araxá está realizando a doação de materiais de construção por meio do projeto Mãos à Obra, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Ação Social. A iniciativa contempla atualmente 233 famílias araxaenses de baixa renda que necessitam de ajuda para reparos em seus lares.

Para o morador do bairro Urciano Lemos, Rodrigo de Melo Teixeira, o Mãos à Obra está sendo ainda mais especial. Ele estava com um problema na caixa d’água de sua casa e procurou a Secretaria de Ação Social para adquirir um novo equipamento. Ao chegar lá, foi informado sobre o projeto Mãos à Obra e, além de uma caixa d’água nova, ele também recebeu diversos outros materiais para realizar uma tão sonhada reforma em sua residência.

“Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, e grato a Deus e à Prefeitura de Araxá por estar recebendo esses materiais. Agora tenho portas, janelas, cimentos, areia e pisos novos para minha casa. Eu não tinha condições de comprar esses materiais e agora vou poder dar uma reforma na minha casa, que está precisando”, comemora Rodrigo.

De acordo com o prefeito Robson Magela, que participou da entrega de materiais para alguns beneficiários nesta terça-feira (18), a iniciativa busca levar à população qualidade de vida por meio de uma moradia digna. “Essa entrega é motivo de alegria e comemoração, é muito bom ver a felicidade das pessoas estampadas no rosto. Nós, enquanto Administração Municipal, temos como obrigação proporcionar oportunidades para que as famílias tenham um ambiente seguro e saudável, e vamos sempre em busca disso” reforça.

O secretário municipal de Ação Social, Wagner Cruz, explica que o projeto leva mais esperança para a vida da população. “O Mãos à Obra trabalha uma política humanizada que devolve para as pessoas dignidade de um lar confortável e saudável. Hoje o projeto proporciona os materiais de construção para pequenas reformas, mas sabemos que muitas famílias não têm condições de arcar com a mão de obra. Pensando nisso, estamos trabalhando uma parceria para que em breve possamos oferecer também essa mão de obra para as famílias contempladas”, afirma.

O interessado em participar de novas inscrições para a segunda edição do projeto basta procurar o Setor de Habitação que fica na Secretaria Municipal de Ação Social, nos Núcleos de Convivência ou nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) mais próximos. O imóvel selecionado passará por triagem socioeconômica e vistoria por uma equipe de engenharia.

Confira os critérios no site ( https://maosaobra.araxa.mg.gov.br ).