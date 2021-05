Prefeitura de Araxá realiza entrega de escrituras de imóveis

A emoção marcou a cerimônia de entrega de escrituras de casas para 17 famílias de Araxá, em ato realizado pela Secretaria de Ação Social nesta quarta-feira, no Teatro Municipal. Alguns terrenos já haviam sido doados pelo município há mais de 30 anos, porém, os moradores não tinham direito real sobre as casas que foram construídas, ou seja, não podiam vender, deixar de herança ou fazer qualquer tipo de negociação.

As escrituras foram concretizadas através do trabalho de regularização fundiária que vem sendo conduzido pela gestão do prefeito Robson Magela, através do Setor de Habitação da Secretaria Municipal de Ação Social. Com isso, os moradores não tiveram custos para adquirir o documento. Atualmente, o valor médio para se lavrar uma escritura pode custar até R$ 2 mil.

“Hoje é um momento que nos traz muita satisfação. Desde o início da gestão, quando recebemos a pasta, esse era um compromisso do prefeito Robson Magela, de dar segurança a essas famílias. Ele entende a necessidade dessas famílias terem o imóvel no seu nome, já que é uma situação que vem se arrastando há anos”, afirma a secretária de Ação Social, Cristiane Gonçalves Pereira.

Entre os que comemoraram o recebimento do título está o aposentado José Luís Soares. Ele saiu da zona rural para morar na cidade no início dos anos 90, junto com a esposa e o filho recém-nascido. Na época, construiu um barraco simples no terreno que recebeu do Município. “Hoje nossa casa é mais confortável e abriga também a família do meu filho. Com o recebimento da escritura posso ficar mais tranquilo, sabendo que posso deixar esse bem para ele”, diz o aposentado.

Já a dona de casa Vera Lúcia Silva finalmente pode chamar de “minha” a casa que construiu no terreno doado em 1988. “Esperei por mais de 30 anos por esta escritura. Hoje é um dia para agradecer por finalmente ter esse documento que garante que sou a legítima proprietária”, comemora.

Ao todo, foram entregues escrituras de imóveis situados em sete bairros da cidade: Abolição (8), Cincinato de Ávila (3), Ana Pinto (1), Adhemar Rodrigues Valle (1) Salomão Drummond (1), São Francisco (2) e Francisco Duarte (1).

Com o recebimento dos títulos de propriedade, as famílias passam a ter a segurança jurídica sobre os imóveis, podendo realizar transações como venda, inventário, financiamento e alienação”, afirma o vice-prefeito Mauro Chaves.

O prefeito Robson Magela reitera a emoção em participar da realização do sonho dessas famílias e agradeceu à equipe de servidores empenhados no trabalho. “Cada morador sabe o quanto é importante receber esse documento, afinal, o maior bem material de uma família é a escritura da sua casa, do seu lar. Quero também parabenizar a equipe envolvida, especialmente o Setor de Habitação da Secretaria de Ação Social, e dizer que esse é só o começo. Nossa intenção é garantir a escritura de outros araxaenses que também estão nessa situação”, destaca.

O Setor de Habitação fica na sede da Secretaria Municipal de Ação Social, na avenida Getúlio Vargas, n° 205, Centro. Mais informações no telefone (34) 3691-7175.