Prefeitura de Araxá recebe atletas do projeto Meninas de Ouro, que destacam conquistas em 2023

As atletas das equipes sub-14 e sub-15 do projeto de vôlei Meninas de Ouro foram recebidas pelo prefeito de Araxá, Robson Magela, para compartilharem as conquistas em 2023.

O encontro aconteceu nesta sexta-feira (8), e também contou com as presenças das coordenadoras do projeto, Andrea Galleguillos e Bethânia Melo, do secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), e do assessor de Esportes Especializados, Adolfo Maurício da Silva.

As equipes subiram ao pódio várias vezes, conquistando medalhas de ouro, prata e bronze em competições disputadas ao longo do ano. Além do sucesso esportivo, o projeto desempenha um relevante papel social por meio da Escola de Voleibol, beneficiando mais de 300 crianças e adolescentes com iniciação esportiva.

A iniciativa recebe apoio da Prefeitura de Araxá, por meio da cessão de espaços públicos para os treinos e transporte durante as viagens para participação nos campeonatos.

Ao receber as atletas, o prefeito Robson Magela enalteceu não apenas os feitos esportivos, mas também a relevância do projeto na construção de cidadãs comprometidas com o esporte.

“Vamos continuar investindo e incentivando projetos que promovam a inclusão, a educação e o desenvolvimento humano. A Prefeitura de Araxá está de portas abertas, e ficamos muito felizes em poder comemorar os frutos dessa parceria. Todas as atletas estão de parabéns e acreditamos no poder do esporte para moldar não apenas o presente, mas também o futuro”, destaca.

A coordenadora Bethânia Melo explica que o suporte da Prefeitura de Araxá é essencial para que as atletas alcancem expressivas conquistas. “É uma alegria poder contar com o apoio do Poder Público, pois trabalhamos a parte de formação do atleta e a iniciação esportiva, educacional. Com isso, acreditamos que conseguimos colaborar com o Município, e o Município está voltando os olhos para o esporte, e isso é muito bom”, diz.

Conquistas 2023



Taça Minas Gerais

Sub-14 – Ouro

Sub-15 – Ouro

Campeonato Mineiro Estadual

Sub-14 – Prata

Sub-15 – Bronze

Campeonato Regional

Sub-14 – Prata

Sub-15 – Bronze