Prefeitura de Araxá recebe ato cívico de Hasteamento das Bandeiras antes do Desfile de 7 de Setembro

A sede da Prefeitura de Araxá recebeu, nesta terça-feira (6), a solenidade de Hasteamento das Bandeiras do Brasil, de Minas Gerais e de Araxá dentro das comemorações da Semana da Pátria, com o lema “Cuidar e educar para transformar vidas”.

O ato contou com as apresentações de coreografia com as alunas do Oratório Nossa Senhora Auxiliadora, ao som de “Aquarela do Brasil”; do Hino de Araxá interpretado pela cantora Ana Cristina do Nascimento e Silva e violonista Guilherme Mendes; e da música “Isso aqui, o que é?”, tocada pelo saxofonista Rafael Borsato e violonista Rogério Dias.

O prefeito Robson Magela destacou a importância da Semana da Pátria para a formação cidadã e valorização da nossa história, principalmente para jovens e crianças que são o futuro do Brasil.

O Altar da Pátria (Praça Arthur Bernardes) e as sedes do Corpo de Bombeiros e do Tiro de Guerra também receberam atos cívicos de Hasteamento das Bandeiras. As solenidades antecedem o tradicional Desfile Cívico de 7 de Setembro que acontece nesta quarta-feira (7), na avenida Getúlio Vargas, a partir das 8h.