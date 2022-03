Prefeitura de Araxá repassa mais de R$ 770 mil para entidades assistenciais

Fortalecer o terceiro setor constituindo uma grande rede de apoio e assistência a quem mais precisa. Com esse intuito, a Prefeitura de Araxá firmou, nesta sexta-feira (11), convênios que somam R$ 305 mil em repasses para três instituições araxaenses, a Associação de Equoterapia Prosseguir, a Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara) e o Centro de Formação Profissional Júlio Dário. Além disso, a prefeitura também vai repassar R$ 472.301,19 à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araxá (Apae), aprovado pela Câmara Municipal.

Equoterapia

A Associação de Equoterapia Prosseguir receberá repasses que totalizam R$ 140 mil, através de indicações dos vereadores Bosco Júnior (R$ 100 mil) e Alexandre dos Irmãos Paula (R$ 40 mil). Os recursos serão utilizados para a manutenção dos atendimentos (R$ 60 mil) e para a construção de um depósito e passarela na entrada (R$ 80 mil).

Com mais de 100 crianças assistidas pelo projeto, a entidade estava à beira de suspender as atividades por falta de verba para manter o prosseguimento das atividades. O presidente da instituição, Mário César Alves, afirma que a instituição é sustentada por recursos provenientes de repasses através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e da Prefeitura de Araxá.

“Esse repasse da prefeitura vem em boa hora. Como a verba do CMDCA chega só daqui há dois meses, teríamos que suspender as atividades até lá. Agora, com o dinheiro em caixa, teremos condições de continuar o trabalho”, disse.

Ampara

A Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara) também será contemplada com recursos que totalizam R$ 140 mil, indicados pelos vereadores Wagner Cruz (R$ 100 mil) e Alexandre dos Irmãos Paula (R$ 40 mil). A entidade oferece assistência a pacientes que realizam tratamento contra o Câncer.

A coordenadora da Ampara, Juliana Machado e Silva disse que a verba será aplicada em recursos humanos para completar a equipe com profissionais de serviço social, psicologia e assessoria jurídica, além de auxiliar na compra de medicamentos e suplementos aos assistidos. “É um recurso de extrema importância para a entidade e, principalmente, para os pacientes e seus familiares que são atendidos”, ressaltou.

Júlio Dário

Também foi assinado convênio de R$ 25 mil com o Centro de Formação Profissional Júlio Dário para custeio e manutenção das atividades. O benefício também veio através de indicação do vereador Bosco Júnior.

Apae

A Prefeitura de Araxá também vai destinar R$ 472.301,19 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araxá (APAE). A ajuda financeira, aprovada pela Câmara Municipal nesta semana, vai ser utilizada para pagamento do salário de profissionais que atuam na entidade.

O prefeito Robson Magela destacou a importância da atuação dessas entidades do terceiro setor no Município e reforçou o compromisso da Administração Municipal no fortalecimento do trabalho que é prestado. “São instituições muito importantes que desenvolvem um trabalho que complementam as ações do Poder Executivo, com projetos e atividades de grande interesse para toda a população de Araxá. Então, cabe à administração contribuir com o andamento desses projetos”, destacou o prefeito.