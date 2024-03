Prefeitura de Araxá repassa R$ 1.000.000,00 para a Santa Casa de Misericórdia via emenda parlamentar

A Prefeitura de Araxá realizou o repasse de R$1.000.000,00 para a Santa Casa de Misericórdia de Araxá, nesta sexta-feira (1º). O recurso é oriundo de emenda parlamentar do deputado federal Mário Heringer.

O repasse foi feito pelo prefeito Robson Magela, com as presenças da secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, do procurador geral do Municipal, Jonathan Ferreira, do superintendente da Santa Casa, Ivan José da Silva, e presidente do Conselho Deliberativo, Elaine Di Mambro.

O prefeito Robson Magela destacou a importância do serviço que é realizado pela Santa Casa no Município. “Os custos da instituição são altos e a gestão tem esse papel em contribuir para melhorar o atendimento aos pacientes. Seremos sempre parceiros da Santa Casa e fico muito feliz em realizar esse repasse em parceria com o deputado federal Mário Heringer para garantir atendimentos de qualidade para os araxaenses”, reforça.

De acordo com o superintendente Ivan José da Silva, o recurso vai ser revertido para custeio de suprimento hospitalar, que vai garantir os atendimentos no município.

“Esse repasse veio em uma hora fundamental, porque nós fizemos um plano de trabalho que vai nos garantir medicamento e material hospitalar por cinco meses, e também vai nos ajudar com as órteses e próteses, do Setor de Ortopedia, que tem um valor muito alto. Então estamos muito felizes e a parceria com a Administração Municipal é fundamental para que possamos continuar com os atendimentos”, conclui.