Prefeitura de Araxá viabiliza recursos federais para momento emergencial de enfrentamento à dengue

O prefeito municipal viabilizou recursos federais para reforçar as ações do Plano de Combate à Dengue em Araxá, durante audiência no Ministério da Saúde nesta quarta-feira (28), em Brasília.

O prefeito Robson Magela esteve acompanhado pelo assessor de Relações Interinstitucionais, Sebastião Donizete de Souza, e se reuniu com a secretária adjunta da Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde e Ambiente, Angélica Espinosa Barbosa Miranda, e com a técnica da Coordenação Geral de Vigilância das Arboviroses, Kauara Brito Campos, que sinalizaram positivamente a destinação de recursos para Araxá.

Para buscar os recursos, o prefeito Robson Magela decretou, também nesta quarta (28), Situação de Emergência Pública em razão do cenário epidemiológico de casos de dengue e da necessidade de ações para preservar a saúde da população, com medidas administrativas e assistenciais à contenção do aumento de casos de arboviroses.

Até o momento, Araxá está com 889 casos confirmados de dengue e 3 casos registrados de febre chikungunya. Com o decreto, além da viabilização de recursos federais, a Secretaria Municipal de Saúde vai instituir diretrizes gerais para o enfrentamento da Situação de Emergência.

“Foi uma reunião extremamente positiva e importante para que conseguíssemos esses recursos tão fundamentais para o combate à dengue e outras doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. É uma situação que atinge todo o Estado de Minas Gerais, e com esse aporte financeiro poderemos buscar o que for necessário para conter esse momento emergencial que Araxá está passando”, destaca o prefeito Robson Magela.