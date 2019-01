Prefeitura investe cerca de R$ 3 milhões em cultura

A Administração Municipal vai investir pesado na cultura de Araxá através de projetos importantes como a reforma do Museu Dona Beja e a aquisição do acervo de obras do artista araxaense Calmon Barreto. A Câmara Municipal aprovou os projetos que serão desenvolvidos com recursos oriundos da Lei Rouanet e patrocinados pela CBMM.

O Projeto de Lei 100/2018, autoriza abertura de crédito especial no valor de R$ 2.227.484,82, para a reforma do Museu Dona Beja. O PL 101/2018, também trata de abertura de crédito especial no valor de R$ 639.890,68, para a aquisição do acervo de Calmon Barreto.

Os projetos foram aprovados por unanimidade, na última reunião extraordinária do Legislativo em 2018, realizada nesta quinta-feira, 27. Agora serão encaminhados para a sanção do Prefeito Aracely de Paula.

Iprema

O Instituto de Previdência Municipal de Araxá – Iprema também esteve na pauta da reunião extraordinária da Câmara esta semana. Os vereadores aprovaram Projeto de Lei que dispõe sobre a reestruturação do Iprema, no que se refere à Contribuição Patronal Suplementar, que passa a vigor a partir de 1º de janeiro de 2019