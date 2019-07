Prefeitura investe mais de R$ 19 milhões na Saúde

A Saúde de Araxá foi tema de audiência pública realizada na tarde da última quarta (10), na Câmara Municipal, conforme rege a Lei Complementar n° 141, de 13 de janeiro de 2012. Na sessão comandada pelo vereador Pastor Claudenir Dias (PP), foram apresentados os investimentos realizados pela Secretaria de Saúde nos primeiros quatro meses do ano pela assessora executiva da pasta, Telma Di Mambro Senra, acompanhada pela gestora da pasta, Diane Dutra, e equipe.

A exemplo dos quadrimestres anteriores, a Prefeitura conseguiu investir mais do que é preconizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Foram R$ 19.193.922,45 (16,68%) de investimento da receita própria do município no setor. Na oportunidade, foram apresentados os dados da produção dos setores da Saúde como Atenção Primária a Saúde, Saúde Auditiva, Saúde Mental, Saúde Bucal, Câmara Técnica, Centro de Assistência Farmacêutica (CAF), Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), Fisioterapia, Tabagismo, Raio X, Tratamento Fora do Domicílio (TFD), Transporte, Vigilância Ambiental, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária e Regulação.

Também foram repassadas informações sobre o trabalho desenvolvido pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e um resumo do cronograma realizado no Programa Saúde da Escola, promovido, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Ações como a capacitação na UPA em atendimento de acidente com material biológico e teste rápido, campanha de teste rápido HIV e sífilis pré-carnaval PSF (hoje Estratégia Saúde da Família – ESF) e blitz educativa para caminhoneiros foram comentadas durante a apresentação. Ao final da audiência, os vereadores tiveram a oportunidade de sanar as dúvidas sobre o material apresentado.