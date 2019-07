Prefeitura oferece aulas de natação e tênis para crianças e jovens no antigo ATC

Alunos de escolas municipais estão fazendo aulas gratuitas de natação e tênis no Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC). Desde a revitalização do espaço, a Administração Municipal, através da Secretaria de Governo, planeja oferecer atividades para a comunidade. O projeto Viva a Vida foi lançado nesta quarta-feira, 9 de julho, para as famílias das crianças e jovens atendidos. O prefeito Aracely, destaca que são pessoas que nunca estiveram no ATC e estão participando de mais esse projeto de integração social de Araxá. “Hoje o Centro Esportivo pertence a todos e de um modo muito especial as crianças dos bairros que aqui vão aprender o que o for ministrado pelos nossos professores e cuidadores, para que se integrem definitivamente no rol social de Araxá. Que essa alegria contagiante que encontramos aqui seja um projeto que Viva a Vida e viva intensamente”.

A secretária de Governo, Lucimary Ávila, reforçou que quando o prefeito Aracely reinaugurou o ATC ele queria que o espaço fosse aberto para a população e por isso o projeto foi criado, tendo a aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. “As crianças vão frequentar o Clube e praticar outras modalidades esportivas. O prefeito nos deu toda a autonomia para desenvolvermos as atividades, esse projeto é muito importante e esperamos que cada dia ele cresça mais”.

A coordenadora do Centro Esportivo, Ana Lúcia Silva, informa que esse é um projeto social que tem como prioridade atender crianças e jovens de 6 a 16 anos, em situação de vulnerabilidade social, inicialmente com aulas de natação e tênis. Os alunos das escolas municipais vão receber uniformes, óculos e lanche, terão atendimento pedagógico, psicológico e assistente social. São transportados pela prefeitura e as aulas são no horário em que

não estão na escola. “É um projeto de inclusão social muito importante. Tem recebido todo o apoio do prefeito Aracely e da Secretária de Governo, Lucimary. Agradeço a oportunidade de estar trabalhando com essa equipe, podendo atender tantas famílias”.

A manicure, Natália Eduarda Silva Valeriano, mora no bairro Max Neumann e acompanhou a filha Sâmela de 8 anos. “Pra mim é um orgulho, tenho 3 filhos e não tenho condição de inscrevê-la em aula de natação. É um sonho que ela tinha que vai ser realizado, vai aprender coisas novas, será muito bom.”

A dona de casa Rosimeire Eurípedes Rodrigues Araújo, moradora do bairro Cincinato da Ávila, conta que está muito feliz com o projeto. “Minha filha Maria Júlia é especial, pra gente que é mãe, saber que o filho vai aprender coisas boas no horário em que não está na escola, é um sossego. Esse projeto é muito importante”, finalizou.