Prefeitura programa Campanha de Vacinação Antirrábica Animal na zona rural

A Prefeitura Municipal de Araxá, através da Secretaria de Saúde, programa a realização da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal na zona rural entre os dias 29 de julho e 9 de agosto. São 3022 animais entre cães e gatos previstos para serem vacinados pela equipe da secretaria percorrendo todas as fazendas, sítios, chácaras e ranchos que estão situados no município. Flávia Rios, coordenadora de Vigilância Ambiental, solicita a atenção dos responsáveis por essas propriedades que facilitem o acesso para os servidores responsáveis em aplicar a vacina.

“Estaremos iniciando com quatro veículos. Eles seguirão para região de Uberaba até na divisa, nas estradas com sentido Uberlândia e Franca, e outras localidades, como no trevo de Patos de Minas e no Córrego do Sal. Depois de finalizar as primeiras propriedades, estaremos estendendo para a rodovia de Patos, estrada de Belo Horizonte e Mourão Rachado. A raiva é uma doença que mata, não tem cura, tanto o animal, quanto o homem. A melhor maneira é a prevenção”, relata Flávia Rios.

A raiva é uma doença fatal causada por um vírus que acomete todos os mamíferos, tais como cães e gatos, bois, cavalos, porcos, morcegos e também o homem. A doença é transmitida principalmente pela mordedura e também por arranhões, unhadas ou lambidas de animais doentes. A vacinação anualmente do cão e gato é de suma importância e contribui para que o animal não seja atingido com a doença.