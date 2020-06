Prefeitura realiza desinfecção nos veículos da Secretaria de Saúde

A Prefeitura de Araxá promove um trabalho importante com veículos de transporte de passageiros ou pacientes da Secretaria Municipal de Saúde. Em consonância com o momento de pandemia do novo coronavírus, carros e ambulâncias passam por desinfecção de cabine realizada gratuitamente pela Dpaschoal com quartenário de amônia. O produto é recomendado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelo Ministério da Saúde para eliminar fungos, bactérias e vírus, inclusive o do Covid-19.

Segundo o gerente da empresa Bruno Cesar Gomes, é colocado um nebulizador no banco de passageiros ou pacientes do veículo. “É feito uma nebulização que vai para todas as superfícies internas como bancos, volante e painel em 30 minutos. Lembrando que a empresa realiza essa ação, não somente em Araxá, mas também nas cidades da nossa região como Uberaba, Uberlândia, Araguari e Ituiutaba”, explicou o gerente.

De acordo com o responsável pelo transporte da Secretaria de Saúde, Aylton Donizete de Almeida, a iniciativa passa mais segurança para todos os envolvidos que estão na linha de frente da pandemia. “Isso é de grande importância porque, além de combater o vírus da Covid-19, já faz a higienização completa do veículo. O profissional da Secretaria de Saúde que tiver veículo particular pode levar o automóvel para fazer o agendamento. Agradecemos a empresa pela parceria”, enfatizou.