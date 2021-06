Prefeitura reforça parceria com Casa do Caminho e anuncia reabertura do setor de psiquiatria

O Prefeito Robson Magela se reuniu com o fundador da Casa do Caminho José Tadeu da Silva na manhã desta terça-feira (15). O encontro reforçou a parceria do município com o hospital para a prestação de serviços médicos, hospitalares e a reabertura do setor de psiquiatria.

A Secretária Municipal de Saúde, Lorena Pinho e a Superintende da Casa do Caminho, Glória Cristina de Castro Ferreira também participaram da reunião.

A administração municipal também solicitou à instituição um Plano de Trabalho para solucionar o problema de fluxo de caixa que prejudica a saúde financeira do hospital.

Após regularização de documentos, Casa do Caminho receberá mais de R$ 1,2 milhão