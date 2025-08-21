Prefeitura reforça transporte de pacientes do TFD com três ônibus acessíveis; serviço já está em operação

A Prefeitura de Araxá reforçou o transporte de pacientes do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) com três ônibus novos, acessíveis por elevador, já em operação nas rotas prioritárias para Barretos (SP) e Uberaba (MG).

A implantação do serviço foi viabilizada por contrato de locação, por 12 meses, que inclui motoristas, combustível e manutenção mecânica. O modelo garante implantação imediata, previsibilidade de despesas ao longo do período e frota dedicada ao TFD, ampliando a disponibilidade operacional.

Cada veículo possui 46 lugares e a primeira viagem com a nova frota já foi realizada nesta semana.

Os ônibus atendem, prioritariamente, os deslocamentos para Barretos e Uberaba, conforme indicação clínica e regulação do TFD. Anteriormente, o transporte era executado por empresa terceirizada; com os novos veículos, a gestão municipal assegura maior previsibilidade e qualidade na rotina de viagens assistidas para tratamento.

O serviço é destinado a pacientes vinculados ao TFD. Dúvidas e orientações sobre acesso devem ser sanadas nas unidades de saúde e na Secretaria Municipal de Saúde. Atualmente, cerca de 100 pacientes realizam deslocamentos diários para Uberaba ou Barretos.