Prefeitura vacina pessoas acima de 56 anos nesta terça

A Prefeitura de Araxá prossegue com a campanha de vacinação contra Covid-19, nesta terça-feira (6). O cronograma destina o imunizante para pessoas a partir de 56 anos e acontece no Sesc, das 8h às 16h.

Além desse público, nesta semana também ocorre a vacinação de gestantes (com e sem comorbidades), puérperas e lactantes (com até 6 meses e 29 dias pós-parto), caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso e trabalhadores da indústria e construção civil (por idade) e pessoas a partir de 55 anos. A aplicação da 2ª dose também prossegue.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a imunização por faixas etárias vai sendo realizada de acordo com novas remessas de doses pelo Governo de Minas Gerais. A expectativa é que mais de 6 mil pessoas recebam a 1ª dose do imunizante contra Covid-19 até o fim da próxima semana.

Confira abaixo o cronograma completo, bem como as faixas etárias contempladas e documentos exigidos.

Cronograma 6 e 7 de julho

56+ (A partir de 56 anos) – SESC

Dia e horário: 6 de julho (terça) – 8h às 16h.

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver).

55+ (A partir de 55 anos) – SESC

Dia e horário: 7 de julho (quarta) – 8h às 16h.

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver).

Gestantes (com e sem comorbidades), Puérperas e Lactante – UNISA

Dias e horários: 6 e 7 de julho (terça e quarta) – 8h às 16h.

Puérperas (até 45 dias pós-parto) e Lactantes (até 6 meses e 29 dias).

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver) e certidão de nascimento ou cartão do bebê.

Gestantes (com e sem comorbidades)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver) e cartão pré-natal da gestante.

Caminhoneiros – SEST SENAT

Dias e horários: 6 de julho – 8h às 16h.

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver) e cópia (xerox) de documento que comprove o exercício efetivo da função de motorista profissional do transporte rodoviário de cargas (carteira de trabalho, crachá funcional, contracheque com documento de identidade, carteira de sócio de cooperativa do transporte de carga, carteira de sócio dos sindicatos de transportes ou comprovante de inscrição no Registro Nacional de Transportadoras Rodoviárias de Cargas (RNTRC).

Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros Urbano e de Longo Curso – SEST SENAT

Dia e horário: 7 de julho (quarta) – 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver) e cópia (xerox) da carteira de trabalho ou crachá funcional; ou contracheque com documento de identidade; ou carteira de sócio dos sindicatos de transportes (categoria profissional) ou cooperativas de transporte.

Trabalhadores da Indústria e Construção Civil (por idade) – SESC

A partir de 56 anos: 6 de julho (terça) – 8h às 16h

A partir de 55 anos: 7 de julho (quarta) – 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver) e cópia (xerox) do crachá, carteira de trabalho ou contracheque.

1ª dose (ver grupos contemplados) e 2ª dose (de acordo com cartão de vacina) – GINÁSIO DO COLÉGIO DOM BOSCO

Dia e horário: 6 de julho (terça) – 8h às 16h

1º dose grupos: Trabalhadores da Saúde, Idosos com 60 anos ou mais, Pessoas com Comorbidades, Pessoas com e deficiência permanente (com e sem BPC), Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade, Trabalhadores da Educação (Todos os professores e funcionários das escolas públicas e privadas do Ensino Básico – creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, curso técnico, EJA, ensino superior), Forças de Segurança e Salvamento (Policiais Federais, Militares, Civis e Rodoviários, Bombeiros Militares e Civis, e Guardas Municipais), Forças Armadas (Membros ativos da Marinha, Exército e Aeronáutica), Trabalhadores de limpeza urbana.

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver) e comprovante específico de cada grupo.

2ª dose – conforme Cartão de Vacina

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais, comprovante de residência e Cartão SUS (se tiver).