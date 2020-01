Procon Araxá divulga relatório de atividades realizadas em 2019

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) divulgou o balanço das atividades realizadas em Araxá no ano de 2019. Foram atendidas 12.456 pessoas, sendo que 10.632 tiveram suas reclamações resolvidas sem abertura de processos, com utilização de ligações telefônicas. Em alguns casos, um atendente do órgão foi ao estabelecimento comercial para solucionar as pendências, o que representa um índice de resolução superior a 85%.

Outras 1.779 pessoas tiveram orientações para os problemas apresentados, sendo que muitos consumidores procuraram o Procon de maneira preventiva para evitar problemas. Somente 45 processos administrativos foram abertos com o envio de notificações para os reclamados, uma redução significativa, se comparado com os 104 processos abertos em 2018. O maior número de registros continua relacionado com telefonia (12,50%), seguido de produtos com defeito (10%) e má prestação de serviço e cobrança indevida (6,8%).

Também desenvolveram atividades como pesquisas de interesse da comunidade (material escolar e ovos de páscoa), ações externas ao órgão (informações e educação para o consumo), divulgações junto à imprensa, treinamento e capacitação dos servidores do órgão. A secretária executiva, Belma Nolli, reforça o compromisso do Procon em prestar serviço satisfatório e essencial à redução de litígios e à defesa dos consumidores, em busca da pacificação social.