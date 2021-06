Profissionais de saúde recebem curso de capacitação para atendimento Covid-19

A capacitação específica no combate ao coronavírus é indispensável para os profissionais de saúde que atendem pacientes infectados. A equipe da força-tarefa da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) promoveu, na quarta-feira (16), um curso de qualificação para os profissionais que trabalham no enfrentamento à Covid-19 em Araxá.

A iniciativa tratou sobre a comunicação adequada entre profissionais de saúde, pacientes e familiares como um processo fundamental que auxilia na humanização das ações, tornando esse momento mais suportável e acolhedor. Receberam o treinamento trabalhadores que realizam atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Santa Casa de Misericórdia e a equipe da Secretaria Municipal de Saúde.

O curso foi ministrado pelo médico infectologista e paliativista João Paulo Ramos Campos, que abordou as técnicas e estratégias de comunicação, que visam auxiliar na condução do tratamento dos pacientes. Para que os envolvidos desenvolvam habilidades para transmitir as informações, principalmente em tempos de pandemia.

“O objetivo foi capacitar os profissionais de saúde sobre como deve ser feita essa comunicação. Mesmo sendo uma notícia ruim, onde o quadro agravou e que pode evoluir para um óbito, existem formas de que isso seja feito de uma forma humanizada e acolhedora. Desta forma, capacitamos os profissionais de saúde sobre como fazer isso para evitar a mentira piedosa e para que a família entenda que está sendo acolhida”, explica.