Programa CastraAção, da Prefeitura de Araxá, chega à Zona Rural no final de semana

Com o objetivo de aumentar a abrangência das políticas públicas voltadas à causa animal, a Prefeitura de Araxá promove a castração de cães e gatos no Distrito de Itaipu, na Zona Rural, neste sábado (18) e domingo (19).

Os procedimentos vão atender 160 animais de moradores previamente cadastrados, além de abranger cães e gatos que vivem nas ruas da comunidade. As cirurgias acontecerão a partir das 7h, no Castramóvel, que estará estacionado na Escola Municipal Eunice Weaver.

A coordenadora da Vigilância em Saúde, Leninha Severo, explica que os beneficiados foram cadastrados durante a divulgação do projeto na comunidade rural. Segundo ela, a equipe da Saúde também irá realizar novos cadastros para contemplar mais moradores nas próximas etapas. “Moradores voluntários se dispuseram a cuidar dos animais de rua no pós-operatório”, completa.

Com a conclusão da segunda etapa, o programa CastraAção já atende 2.300 animais em 2022. A próxima etapa está prevista para outubro.

Os procedimentos estão sendo realizados em parceria com o projeto Castramóvel, clínica veterinária itinerante que promove mutirões de castração de animais em Minas Gerais desde 2017 e conta com aporte financeiro de R$ 660 mil em recursos próprios da Prefeitura de Araxá.

Leninha reforça que a castração é a melhor forma de controlar a população de animais abandonados. “Infelizmente, a região do Distrito de Itaipu é ponto de abandono de animais. Esperamos com essa ação promover não só a castração de cães e gatos, como também levar conscientização à comunidade sobre o abandono de animais domésticos”, afirma Leninha.

Para fazer o cadastro, o interessado deve levar ao Departamento de Vigilância Ambiental – Zoonoses (Av. Rosália Isaura de Araújo, s/n – Centro Administrativo) os documentos originais e cópia do CPF, documento oficial com foto (RG ou CNH) e mais o comprovante de renda de todos da família ou a ficha de resumo do CadÚnico – que pode ser baixada através do aplicativo “Meu CadÚnico” ou impressa nos Núcleos de Convivência da Secretaria Municipal de Ação Social. O contato da Vigilância em Saúde é o (34) 3691-7120.16