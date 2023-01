Programa Colab Cidadão abre avaliação do transporte público de Araxá

A Prefeitura de Araxá, por meio do Colab Cidadão, realiza uma Pesquisa de Avaliação do Transporte Público Coletivo Urbano de Araxá. Com a implantação da política pública de mobilidade urbana, que reduziu em 25% o valor da tarifa de ônibus e garantiu gratuidades para estudantes e idosos a partir de 60 anos, o Município avaliará periodicamente o serviço prestado pela a empresa Vera Cruz. O objetivo é garantir a qualidade do serviço prestado pela concessionária e promover melhorias no transporte público da cidade.

Para participar da Consulta Pública, basta acessar a loja de aplicativos do seu celular e baixar o “COLAB”. Com apenas o número do seu CPF e e-mail, o cidadão realizará o cadastro, selecionará o Município de Araxá e já terá acesso a todos os serviços e ferramentas do aplicativo.

Além da Pesquisa de Avaliação do Transporte Público, que vai até o próximo dia 26 de fevereiro, o cidadão pode solicitar os serviços de capina, tapa-buraco, iluminação pública, problemas na coleta de lixo, animais abandonados, redutor de velocidade e implantação de passagem elevada no aplicativo.

Baixe o Aplicativo Colab

O Programa Colab Cidadão é um investimento da Prefeitura de Araxá que tem como objetivo promover uma gestão pública colaborativa e de atendimento às demandas e problemas do cidadão. São 14 categorias e mais de 80 opções de serviços e ferramentas disponíveis, como, por exemplo, consultas públicas e serviços digitais.

iOS: https://apps.apple.com/br/app/colab/id609666061

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=thirtyideas.colab_android