Projeto Vida em Movimento beneficia mais de 240 crianças e adolescentes com esporte e educação

Promover o esporte, lazer e educação para 246 crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Este é o objetivo do projeto Vida em Movimento, executado pelas Secretarias Municipais de Ação Social e de Esportes, no Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC).

O projeto oferece aulas de natação, tênis, treinamento funcional e reforço escolar durante o contraturno. Os alunos selecionados se enquadram nos critérios de renda familiar bruta, matrícula na Rede Municipal de Ensino, beneficiários de programas sociais e parceria com o Ministério Público e Poder Judiciário para a seleção dos que mais precisam.

Além das atividades, o Vida em Movimento leva palestras sobre temas como bullying, violência, exploração infantil, entre outros, com o objetivo de promover a conscientização e prevenção.

A coordenadora Ana Lúcia Silva destaca que o projeto é uma importante ferramenta de transformação e inclusão. “O Viva em Movimento foi lançado para impactar positivamente o dia a dia dos alunos atendidos e de seus familiares. É contribuir para que o futuro deles se torne ainda mais promissor”, diz.

De acordo com o prefeito Robson Magela, além dos benefícios ofertados, o Vida em Movimento desempenha um papel social fundamental no acolhimento de crianças e adolescentes carentes. “Estamos imensamente felizes com o lançamento de mais um projeto para uma faixa etária que precisa de atenção e cuidado, e traz a oportunidade de mudanças significativas na vida de cada um”, ressalta o prefeito.