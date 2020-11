Projetos de saúde aproximam Minas Gerais e Alemanha

Foto: Divulgação / SES-MG

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) recebeu do cônsul-geral da Alemanha, Dirk Augustin, o aparelho nasofibrolaringoscópio, essencial para o diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço. O equipamento, pouco maior que uma TV de porte médio, foi entregue ao governador do Estado, Romeu Zema, e será doado para o Hospital Alberto Cavalcanti, unidade integrante da Rede Fhemig, considerado referência no tratamento oncológico.

O aparelho é utilizado em procedimentos de nasofibrolaringoscopia, exame que fornece imagens da mucosa nasal, da laringe e da faringe, permitindo diagnóstico preciso de condições que podem afetar estas partes. Caso alguma lesão seja encontrada, é possível remover amostra de tecido para análise por meio de biópsia e, posteriormente, diagnóstico.



“Estamos em processo de aproximação para viabilizar projetos de cooperação entre a SES-MG e a Alemanha”, afirma o secretário da pasta, o médico Carlos Eduardo Amaral. Segundo ele, o nasofibrolaringoscópio chega em boa hora para complementar os exames oncológicos realizados na Rede Fhemig.



Laços Fortes



“Nosso objetivo é estreitar os laços entre Alemanha e o estado de Minas Gerais por meio de projetos que fortaleçam o sistema público de Saúde do estado no que se refere à detecção do câncer. Temos um fundo para projetos de pequeno porte e este é um dos que estamos realizando. Espero que seja só o começo de mais interação entre nós”, reforça Dirk Augustin, referindo-se à parceria com Minas Gerais.



A diretora do Hospital Alberto Cavalcanti, Viviane Cristina da Cunha, explica que o aparelho será usado em pacientes que operam cabeça e pescoço, antes, durante e depois das cirurgias. “Cerca de 100 pessoas, mensalmente, serão beneficiadas com o aparelho”, explica.



O presidente da Fhemig, Fábio Baccheretti Vitor, também participou do encontro e elogiou a parceria. A previsão é de que o nasofibrolaringoscópio comece a funcionar em cerca de 15 dias.