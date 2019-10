Projetos que contemplam a Saúde de Araxá são enviados para Câmara de Vereadores

A Prefeitura de Araxá enviou projetos de lei considerados de extrema importância para o desenvolvimento de atividades da Secretaria Municipal de Saúde. São eles: a gratificação por desempenho e produtividade para os funcionários das unidades do Programa Estratégia Saúde da Família (ESF) certificados pelo Ministério da Saúde através do Programa de Melhoria da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), a proposta de melhoria na remuneração dos médicos que trabalham no ESF com jornada de 40 horas semanais e a criação de cargos de assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista e psicólogo com convocação dentro do concurso em vigor. A convite da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Segurança composta pelos vereadores Fárley Pereira de Aquino (Fárley Cabeleireiro), Pastor Claudenir Dias e Bosco Júnior, a secretária de Saúde, Diane Dutra participou de reunião nesta terça-feira, 29 de outubro, com os parlamentares na Câmara Municipal para prestar esclarecimentos importantes e sanar dúvidas desses projetos que já se encontram na Casa da Cidadania.

Na oportunidade, Diane ainda ressaltou a importância desses projetos serem levados para apreciação ainda essa semana, pois, caso não forem aprovados, compromete a continuidade da assistência do ESF, da Unisa, dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps)e de outras unidades coordenadas pela Secretaria de Saúde. “Esclarecemos todas as dúvidas dos projetos e falamos qual é a importância deles para a Saúde. Na reunião, citamos a questão do aumento de cargos que significa o aumento do serviço prestado, então precisamos chamar as pessoas do concurso. Solicitamos a apreciação desse projeto de forma urgente porque o nosso concurso vence em dezembro. Essa reunião é de extrema importância”, explicou a secretária de Saúde. A expectativa é que os projetos sejam apreciados por todo o colegiado de vereadores nesta quinta-feira, 31 de outubro, às 14 horas.