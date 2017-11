Queda no índice do mosquito da dengue em Araxá: resultado é o menor do ano

Levantamento teve índice de infestação em 0,08% com visitação a 2.478 imóveis, realizada em outubro.

Os esforços da Prefeitura, ao longo de todo o ano, no combate à dengue, zika vírus e febre chikungunya já refletem resultados. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta terça-feira, 31, o resultado do Levantamento do Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) em 0,08%. A análise foi realizada entre 23 e 25 de outubro em 2.478 imóveis sorteados através de programa fornecido pelo Governo Federal.

O valor é considerado satisfatório pelo Ministério da Saúde. O último LIRAa de 2017 em Araxá mostra resultado positivo em relação aos outros dois balanços realizados no mesmo ano: em janeiro (0,48%) e março (0,8%).

Os três pontos com confirmação de larvas do mosquito foram localizados em dois imóveis nos bairros João Ribeiro e Francisco Duarte. A coordenadora do Setor da Vigilância Ambiental, Flávia Rios, reitera a importância da população ter como hábito permanente a limpeza de possíveis depósitos de água.

“O índice ficou abaixo de 1%, que é o preconizado pelo Ministério da Saúde. Foram achados apenas três focos na cidade. Por incrível que pareça, dois desses três focos estavam em vasos de plantas, que é algo que a gente não esperava não encontrar nesses locais, uma vez que são os mais divulgados nas campanhas de conscientização do Governo Federal. Não deixar água parada, colocar areia nos vasos de plantas devem fazer parte da rotina dos moradores. Isso é básico e abrangência fundamental para evitar proliferação do mosquito da dengue”, lembra a coordenadora.