Raphael Rios homenageia professora Helena Borges com a Medalha Leonilda Montandon

Em reconhecimento à diferença que fez na vida de todos os estudantes que tiveram a oportunidade de aprender em suas salas de aula, a professora Helena de Fátima de Oliveira Borges foi a homenageada deste ano pelo vereador Raphael Rios, seu ex-aluno, com a medalha Leonilda Montandon. A outorga foi realizada na noite desta quinta-feira (30) no Centro Cultural do Uniaraxá e reverenciou o trabalho de 15 mulheres que fazem a diferença em nossa comunidade, uma tradicional homenagem do Poder Legislativo ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março.

Helena Borges é uma educadora nata e com vasta experiência. Foi inspetora de alunos na Escola Estadual Vasco Santos, além de alfabetizadora durante vários anos na Escola Estadual Coronel José Adolfo de Aguiar e, anos finais, na Escola Municipal Professora Auxiliadora Paiva e é reconhecida por sua atuação pautada na ética, compromisso e responsabilidade. Atualmente, atua na Secretaria Municipal de Educação, onde continua utilizando sua experiência profissional em benefício do bem comum.

Professora Helena marcou a vida de seus alunos com sua sutileza e maneira gentil como sempre transmitiu o conhecimento. Além de ser referência no ensino, ela sempre foi reconhecida por sua elegância e amor com os seus alunos, familiares e colegas de trabalho. Essa homenagem é também um obrigado, por tudo o que fez por todos a quem lecionou, e continua fazendo, sem perder sua essência de trabalho por uma educação cada dia melhor.

Helena exalta a oportunidade de ser homenageada por um ex-aluno. “Foi uma honra pra mim, principalmente pelas mãos do Raphael, com sua extrema simpatia e compromisso em tudo o que realiza.” Ela faz ainda elogios à trajetória do vereador. “O sucesso dele hoje deve-se ao compromisso dele, à simpatia que ele tem. Desde criança ele é assim!”