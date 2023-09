Raphael Rios propõe legislação para valorizar o trabalho dos Agentes de Saúde e de Combate às Endemias

Uma homenagem aos profissionais que trabalham faça chuva ou faça sol e são fundamentais na atenção primária da saúde. O vereador Raphael Rios apresentou na tarde desta terça-feira (5), durante a Reunião Ordinária, um projeto de lei que institui o Dia Municipal dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, a ser comemorado anualmente no dia 4 de outubro.

O Plenário da Câmara Municipal estava lotado de agentes e Raphael explicou a função de cada um deles, na engrenagem da saúde primária. “São eles que estão mais próximos dos problemas que afetam a comunidade da qual são referência, dando suporte especialmente ao Programa Estratégia Saúde da Família (ESF) e ao Setor de Vigilância em Saúde.”

Araxá conta com 107 Agentes Comunitários de Saúde, que se destacam pela capacidade de comunicação com as pessoas e pela liderança natural que exercem, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das famílias, tendo como foco as atividades educativas e preventivas em saúde.

Os 105 profissionais que compõem o quadro de Agentes Comunitários de Combate às Endemias têm o foco do seu trabalho fora da unidade de saúde, com visitas domiciliares, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais para buscar focos endêmicos e prevenir e controlar doenças como dengue, malária, leishmaniose e doença de Chagas; controle de roedores e prevenção de acidentes por cobras, escorpiões e aranhas; ações de prevenção e controle da raiva, com a vacinação de cães e gatos.

“Profissionais comprometidos com a promoção e prevenção em saúde, que trabalham no sol ou na chuva e cumprem com seriedade a missão de atender os problemas da comunidade e são o elo entre as famílias e a unidade de saúde”, completa.