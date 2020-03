Raphael Rios questiona falta de medicamentos na Farmácia Municipal

O vereador Raphael Rios utilizou a tribuna, nesta terça-feira (3), para comentar sobre a falta de vários medicamentos na Farmácia Municipal, que fica nas instalações da Unicentro, desde os mais simples, os de uso contínuo para tratamento de pressão arterial e diabetes, antibióticos e até para pacientes com eplepsia. Segundo usuários da Farmácia, a situação se agravou neste início de ano.



Raphael apresentou uma indicação à secretária municipal de Saúde, Diane Dutra, para encaminhar uma relação de quais medicamentos devem ser fornecidos pela Prefeitura de Araxá, quais são de responsabilidade do Governo de Minas e do Governo Federal, quais estão em falta e previsão de regularização do fornecimento à população.



“Solicitamos essa relação que possamos fazer a cobrança de forma correta e darmos o retorno aos vários pacientes que nos procuraram e precisam com urgência desses medicamentos”, relatou o vereador.



“Essa situação envolvendo o desabastecimento da Farmácia Municipal é muito comum em todo início de cada ano, porém, não pode ser considerada normal, se levarmos em conta a importância desses medicamentos, principalmente para a população mais carente”, acrescentou.

Rampa de acesso



Ainda sobre a Farmácia Municipal, o vereador Raphael Rios apresentou indicação a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a instalação de uma rampa de acesso ao local pela avenida Dâmaso Drummond. Muitos usuários se arriscam pelo declive existente entre o passeio da avenida e a entrada da farmácia, correndo risco de sofrer algum acidente. Esse pedido é recorrente na Câmara Municipal.



Resultado: Reforma da Escola de Música



Raphael também destacou a abertura de edital para reforma da sede da Escola Municipal “Maestro Elias Porfírio de Azevedo”. Ele fiscalizou o local em maio de 2018 e constatou diversos problemas estruturais, principalmente no telhado, e solicitou melhorias por meio de indicação à mantenedora Fundação Cultural Calmon Barreto.



A Escola de Música foi transferida recentemente para um imóvel provisório na rua Rio Branco, n° 630. Após a contratação da empresa vencedora da licitação, a obra está prevista para durar quatro meses. Serão contempladas a reforma geral do telhado e forro, revisão da parte elétrica e pintura geral.



Raphael comemora as melhorias que serão realizadas, beneficiando equipe da escola e mais de 400 alunos que se dedicam ao ensino musical e à cultura.



Pista de skate padrão profissional na Praça da Juventude



Outra demanda apresentada pelo vereador Raphael Rios foi a construção de uma pista de skate de modalidade profissional na revitalização da Praça da Juventude, no bairro Urciano Lemos.



A pista existente não atende as normas padrões de segurança e, com isso, os skatistas da cidade estavam utilizando um espaço da uma antiga quadra da praça. Inclusive o espaço foi adequado pelos próprios atletas. A indicação foi apresentada ao secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza.



Abastecimento de água



Raphael Rios também repassou à população informações oficiais sobre os problemas causados no abastecimento de água em Araxá. Devido ao extenso período de chuvas houve o rompimento de uma barragem no córrego da Areia, já no córrego Feio ocorreu a obstrução da captação devido ao agrupamento de galhos, folhas, entulhos, terra e areia.



O vereador visitou os principais locais afetados, sendo atendido pela equipe da estatal para apurar a situação. Os reparos estão em andamento e também contam com equipes terceirizadas. O vereador cobrou o retorno de uma equipe de comunicação à unidade da Copasa de Araxá, para que se tenha mais eficiência na informação à população de problemas relacionados aos serviços prestados pela estatal que venham a acontecer.



Jardim Europa



– Recapeamento da avenida Honório de Paiva Abreu, no trecho de acesso aos Jardins Europa adjacências.



– Manutenção de bloquetes e limpeza de mato alto no bairro Jardim Europa.



Tapa-buraco



– Operação tapa-buraco na avenida João Paulo II, imediações do Centro de Atendimento à Criança.



Reconhecimento



– Moção de Congratulações e Reconhecimento aos paratletas Victor Paulo Fernandes Neves, Ludimila Borges, Thiago Antônio Mota e ao treinador Diego Rafael Mota, pelos grandes resultados alcançados durante o Circuito Brasil Loterias Caixa – Etapa Centro Leste, promovido entre os dias 31 de janeiro a 2 de fevereiro, em Brasília.