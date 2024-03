Raphael Rios solicita investimentos do Governo de Minas para Hospital do Câncer de Patrocínio que atende dezenas de araxaenses

Única unidade do Hospital do Amor em Minas Gerais, o Hospital do Câncer Dr. José Figueiredo na cidade de Patrocínio, tem recebido dezenas de pacientes de Araxá, porém ainda sem investimentos por parte do Governo de Minas Gerais. Desde o início do tratamento de sua mãe, Cleusa Rios, o vereador Raphael Rios teve a oportunidade de conhecer melhor o trabalho realizado pelo Hospital, que é uma extensão do Hospital do Amor de Barretos, referência no tratamento de câncer em todo o país.

O assunto foi abordado por Raphael durante o uso da Tribuna, na tarde desta terça-feira, 12. Raphael fez uma indicação ao governador, Romeu Zema, para que o governo viabilize parceria financeira com o Hospital do Câncer de Patrocínio visando a conclusão da primeira fase das obras do Hospital.

O vereador destacou ainda sobre a possibilidade da destinação de recursos via renúncia fiscal, por meio do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon).

“A CBMM já disse, inclusive durante reuniões aqui na Câmara Municipal, que tem recursos anuais para destinações como essa, mas que faltam projetos”, afirma.

Raphael está buscando diálogo entre a CBMM e a diretoria do Hospital do Amor de Patrocínio, para garantir o atendimento de mais pessoas de Araxá.

De acordo com ele, atualmente mais de 30 pacientes de Araxá são atendidos em Patrocínio, que fica a apenas 107 quilômetros de Araxá, bem mais perto se comparado ao Hospital de Barretos.

Raphael citou ainda que a unidade de Patrocínio é a única extensão do Hospital do Amor de Barretos em Minas Gerais, ao todo são 37 unidades espalhadas por todo o país. “É uma construção de mais de R$ 110 milhões. De imediato, considerando a atual situação do Hospital Hélio Angotti (Uberaba), precisamos abraçar essa nova opção, que vem com toda uma estrutura e padrões do Hospital de Barretos”, completa.