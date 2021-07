Raphael Rios solicita Samu para atender Araxá e microrregião em reunião com o governador Romeu Zema

O presidente da Câmara Municipal de Araxá, vereador Raphael Rios, participou de uma reunião com o governador do Estado, Romeu Zema, na manhã desta terça-feira (27), na Prefeitura de Araxá.

Durante o encontro, Raphael entregou o Ofício de Gabinete 239/2021 em que solicita a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Araxá. Um serviço importante para resposta rápida à população da cidade e região.

Também participaram da reunião, o prefeito Robson Magela, o deputado estadual Bosco, o procurador Geral do Município Rick Paranhos; a ouvidora geral do Estado, Simone Deoud; a ouvidora do município, Anete Di Mambro; o chefe de Gabinete do prefeito, Germano Afonso; e o controlador Geral do Município, Daniel Rosa.

No ofício, Raphael destacou que o serviço é referência no atendimento em casos de urgência e emergência. “Estatísticas indicam que, vítimas socorridas pela equipe do Samu, aumentam consideravelmente as chances de recuperação, graças ao atendimento realizado pela equipe altamente qualificada que compõe o serviço. Além disso, o Samu iria desafogar o Corpo de Bombeiros”, destaca o presidente.

Raphael afirma que Araxá é referência na Microrregião que abrange também as cidades de Campos Altos, Ibiá, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha, Santa Juliana e Tapira, com cerca de 180 mil habitantes.

Romeu recebeu a demanda e se comprometeu em fazer o possível para a instalação do Samu em Araxá.

Na reunião, as autoridades também trataram sobre a municipalização da Avenida José Ananias de Aguiar (Comboio); melhorias no Complexo do Barreiro; instalação da UTI Neonatal; destinação de mais vacinas para aplicação da primeira dose; entre outros.