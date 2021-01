Retirada de tapete vermelho e reunião oficial marcam primeiros atos da nova gestão

Retirada de tapete vermelho e primeira reunião oficial marcam início da nova gestão municipal

“Tapete vermelho é para celebridades e nossa missão aqui é trabalhar em prol da população de Araxá.” A retirada do tapete vermelho das escadarias que dão acesso ao Gabinete do Prefeito e à Secretaria de Governo, na Sede do Poder Executivo, marcaram o início da nova gestão.

O prefeito Robson Magela e o vice e secretário municipal de Governo, Mauro Chaves, entraram na sede da Prefeitura de Araxá pela primeira vez como gestores municipais, acompanhados pelo secretariado, e iniciaram o trabalho de reorganização da estrutura administrativa.

“Nós queremos um governo aberto à população, uma prefeitura onde as pessoas serão atendidas pelo prefeito e os secretários. Por isso, vamos estar aberto às ideias e projetos que beneficiem a população e vamos cobrar de toda nossa equipe de secretários e servidores um trabalho voltado às pessoas e ao desenvolvimento de Araxá”, destacou o prefeito Robson Magela durante a primeira reunião oficial com o novo secretariado.

De acordo com o vice e secretário Mauro Chaves, todos serão cobrados por resultados. “Temos que ter responsabilidade com o dinheiro público e aplicar esses recursos em projetos que sejam realmente eficientes. Todos nós teremos metas que devem ser cumpridas e elas serão cobradas”, ressaltou.