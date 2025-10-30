Sala Mineira do Empreendedor orienta MEIs sobre nova forma de pagamento do DAS via cartão de crédito

A Sala Mineira do Empreendedor de Araxá alerta os microempreendedores individuais (MEIs) sobre uma novidade importante: agora é possível realizar o pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) por meio de cartão de crédito.

A nova modalidade, disponibilizada pela Receita Federal, oferece mais praticidade e flexibilidade aos empreendedores que buscam manter suas obrigações em dia. Com a funcionalidade, o MEI pode efetuar o pagamento mensal do DAS, do DAS Cobrança e do DAS de Excesso de Receita, garantindo assim a regularidade do negócio e o acesso aos benefícios previdenciários.

O pagamento via cartão de crédito está disponível na opção “Pagar Online” dentro do sistema do Simples Nacional. Segundo a Receita, a medida amplia as alternativas de quitação dos tributos, facilitando o cumprimento das obrigações fiscais dos microempreendedores.

A Sala Mineira do Empreendedor de Araxá é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Araxá, o Sebrae Minas, a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg) e o Sindicato do Comércio de Araxá (Sindicomércio).

O atendimento é realizado na sede do Sindicomércio Araxá, localizada na rua Dr. Edmar Cunha, nº 260, bairro Santa Terezinha, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (34) 9 9900-3357, pelo telefone (34) 3662-3357 ou pelo Instagram @salamineiraaraxa, onde são divulgadas novidades, orientações e oportunidades voltadas aos empreendedores locais.–