Secretaria de Educação promove atualização em Língua Portuguesa para servidores

Melhorar a comunicação entre os servidores da rede municipal de ensino é o objetivo do curso de Português oferecido pela Secretaria de Educação. A atualização está sendo oferecida para professores, auxiliares de serviços gerais, secretárias, diretoras e supervisoras.

A secretária Zulma Moreira destaca que a intenção é promover cursos rápidos e de uso prático para toda a comunidade. “Muitas pessoas têm dúvidas sobre a Língua Portuguesa e precisam de cursos simplificados, com carga horária pequena, com pílulas de Língua Portuguesa. Queremos oferecer esses cursos rápidos e nada melhor do que esses treinamentos e atualizações para sanar essas dúvidas”, ressalta Zulma.

As aulas online síncronas são ministradas pelo professor Germano da Costa Lemos, que integra a equipe do Setor Pedagógico da secretaria. Ele explica que, com a grande procura abrangendo mais de 500 inscritos, o curso foi dividido em duas etapas: duas semanas de estudos relacionados ao processo de comunicação, aos elementos do texto, interpretação e produção de texto; e a outra parte sobre regras gramaticais, abordando temas como acentuação, pontuação, regência e concordância.

São cinco semanas de aulas com completa interação entre participantes e professor, com vídeos, formulário de devolutiva com questões abertas e dissertativas, que são corrigidas e devolvidas com nota simbólica para que o aluno acompanhe o seu desenvolvimento. Haverá certificado de 30 horas, sendo que 10 são presenciais via internet e as outras 20 são de estudos autônomos.

Germano ressalta que se comunicar bem é uma habilidade necessária a todos os profissionais. “Em nossa área de educação, neste momento em que estamos com aulas online, os ruídos na comunicação têm prejudicado a interação entre as pessoas. Às vezes, o uso de uma flexão errada, a falta de coesão e coerência no texto traz problemas para o processo de comunicação. Sem contar que nós, enquanto comunidade escolar, somos todos educadores. Todos dentro da escola ensinam a língua e, para isso, é preciso ter posse desses conceitos de leitura, produção e adequação gramatical e ortográfica”, ressalta.