Secretaria de Segurança Pública envolve 1.500 motoristas e 750 alunos na semana de conscientização sobre excesso de velocidade no trânsito

A campanha Educa Trânsito Araxá foi promovida pela Secretaria Municipal de Segurança Pública com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de um trânsito mais seguro e humanizado. Na edição de setembro, a mensagem foi sobre os riscos do excesso de velocidade.

No período que de 18 a 23 de setembro, equipes da secretaria, com o apoio das Polícias Civil, Militar e Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra, Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat) e Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) iniciaram pela Estância Hidromineral do Barreiro as ações da campanha “Esqueça a pressa. Excesso de velocidade mata!”

Os motoristas que passaram pela rodovia MGc-415, conhecida popularmente por estrada Araxá/Barreiro, foram abordados e receberam material da campanha.

Durante toda a semana houve blitze educativas nas avenidas e conversa com os alunos de 6 a 12 anos das Escolas Municipais Alice Moura, Agar de Affonseca e Silva, José Bento, Pio XII e Romália Porfírio de Azevedo Leite.

Foram distribuídos material informativo para 1.500 motoristas e para mais de 750 estudantes. A novidade da campanha deste ano foi a exposição nas principais rotatórias de veículos que se envolveram em acidentes.

O secretário Daniel Rosa destaca que educação no trânsito é um trabalho que precisa ser constante. “Focamos na conscientização de motoristas com as blitze educativas e na formação de condutores conscientes, levando a informação para as crianças. Com os carros batidos, quisemos estimular uma reflexão na sociedade para que todos se sintam chocados com a gravidade de uma ação que pode ser evitada com respeito às leis e à sinalização de trânsito”, ressalta.