Secretaria Municipal de Educação divulga lista preliminar do processo seletivo

Os profissionais da área de educação aguardam com expectativas a divulgação do processo seletivo, também conhecido por designação, da rede pública municipal. A secretária de Educação, Zulma Moreira, explica que a data de retorno das aulas presenciais ainda não foi definido, mas tudo está sendo planejado, partindo do princípio de que elas podem ser retomadas a qualquer momento e as escolas deverão estar preparadas, em especial o quadro de servidores.



Ela destaca ainda que o processo seletivo da Secretaria Municipal de Educação está em andamento com muitos inscritos, uma vez que é grande o número de desempregados, principalmente profissionais que atuavam em outros setores mas têm formação na área de educação e buscam uma oportunidade na rede municipal.



O prazo de inscrições foi encerrado no dia 8, e nesta quinta-feira (14) foi divulgada a lista preliminar, onde os candidatos conferem a classificação e se tiver alguma divergência, apresentam recurso.

A lista preliminar pode ser acessada pelo link:https://bit.ly/2XCjUWd

A lista definitiva dos classificados será divulgada no próximo dia 21. A partir do dia 26, a secretaria começa convocar as pessoas classificadas para os cargos de 2021.



As informações sobre o processo seletivo da Secretaria Municipal de Educação podem ser obtidas através do telefone (34) 3664-6462.