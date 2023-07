Secretaria Municipal de Esportes apoia equipe da Academia Araxaense de Xadrez nos JEMG

A Secretaria Municipal de Esportes apoiou a equipe da Academia Araxaense de Xadrez na Etapa Regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG). O evento aconteceu nos dias 5 e 6 de julho, em Paracatu, no Noroeste do Estado, e teve a participação de mais de 100 estudantes divididos nos Módulos 1 e 2 Masculino e Feminino.

Araxá esteve representada por três alunos da Academia Araxaense de Xadrez, com campeão e vice no Módulo 1 Masculino – Theo Borges e Edgar Souza, e um campeão no Módulo 2 Masculino – Bruno Monteiro. A delegação de Araxá também foi composta pelo professor e treinador Adriano Pena Ribeiro Lemos e pelo servidor Luiz Henrique.

O evento teve como objetivo classificar os quatro primeiros colocados da região para Etapa Estadual em cada módulo.

Os JEMG são uma iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação. A execução técnica é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (Feemg).

O secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), destaca o importante apoio para que atletas de Araxá possam competir em outras cidades. “O crescimento do xadrez vem acontecendo de forma positiva, e nossa cidade tem alunos com alta qualidade técnica. E essa parceria com a Secretaria de Esportes incentiva todas modalidades esportivas, levando o nome da nossa cidade para esses locais”, conclui.

Classificação

Módulo 1 Masculino

Campeão: Theo Borges Ribeiro: (Colégio Gabarito) Araxá

Vice-campeão: Edgard Nascimento Souza Suzuki): (Colégio Gabarito) Araxá

3º Lugar: Dion Alvone Souza: (E. M. Machado de Assis) Ituiutaba.

4º Lugar: Fernando Machado Borges: (Colégio Gabarito) Uberlândia.

Módulo 2 Masculino

Campeão: Bruno Alexandre Borges Monteiro: (E. E.Padre Anacleto Giraldi) Araxá

Vice-campeão: Antônio Barbosa Brandão: (IFTNM – Campus Uberlândia)

3º Lugar: Marcus Antonio Folador: (Colégio Nossa Senhora da Pena) – Buritis

4º Lugar: Heitor Castelar Britto: (Colégio Olimpo) Uberlândia.