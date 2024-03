Secretaria Municipal de Saúde participa de qualificação contra arboviroses

Servidores dos setores de Vigilância em Saúde e de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá participaram, na quinta (29) e sexta (1°), da Qualificação em Arboviroses e Mobilização de Atores Locais. O evento foi promovido pela Superintendência Regional de Saúde de Uberaba (SRS), no Centro Administrativo da Prefeitura de Uberaba e na sede da SRS.

Dentre os participantes estiveram profissionais de saúde da macrorregião do Triângulo Sul, entre secretários municipais de Saúde, coordenadores de Vigilância e assistência à Saúde e profissionais de Comunicação Social. O objetivo foi apresentar o cenário epidemiológico local das arboviroses, definir ações conjuntas para a eliminação de focos do Aedes aegypti, destacar o manejo clínico de pacientes, além da discussão de estratégias de mobilização social.

De acordo com a coordenadora em Vigilância em Saúde de Araxá, Leninha Severo, a participação na capacitação trará mais eficiência nos atendimentos e na mobilização contra a dengue na cidade.

“Durante o evento foram passadas informações importantes como o manejo clínico de pacientes com arboviroses, organização de dados e como o Município poderá elaborar ações para engajar e mobilizar a comunidade no combate ao mosquito transmissor. As informações estão sendo repassadas a todos os profissionais de Araxá, com o intuito de garantirmos mais efetividade em nosso trabalho”, ressalta.