Segunda edição de Circuito Respire leva Yoga e Pilates para o Barreiro, em Araxá

Foto: Sander Gomes

Em busca de levar o bem-estar para as pessoas, o Circuito Respire realizará a segunda edição. O evento aborda práticas de Yoga e de Pilates no Complexo do Barreiro, neste domingo (25) às 9h. O ponto de encontro é na Lagoa Nova e a participação é gratuita. A aula de Yoga será conduzida pela professora de Ashtanga Yoga Débora Melo. O Pilates será ministrado pelas instrutoras Lorena Guimarães e Lorena Carvalho.

Na primeira edição, o evento reuniu mais de 50 pessoas que coloriram o gramado do Barreiro com as cangas e tapetinhos. Os participantes conheceram um pouco do Ashtanga Yoga e do Acroyoga. Desta vez, além do Yoga o evento também irá oferecer o Pilates. “Queremos dar a oportunidade das pessoas conhecerem atividades que dão a eles a consciência do corpo e dos benefícios da respiração consciente. E o Pilates e o Yoga são atividades que estão voltadas para esse viés. Queremos que as pessoas conheçam os métodos, mas também que tirem um tempo para elas, para poderem sair da rotina e respirarem mais”, comentou professora de Pilates, Lorena Guimarães.

Para a instrutora de Yoga, Débora Melo, esta é uma oportunidade das pessoas descobrirem o bem-estar que estas atividades podem proporcionar. “Além do cuidado com a respiração, a prática no gramado, à sombra das árvores e todo o cenário do Complexo do Barreiro deixa a energia da atividade ainda mais gostosa, e só participando para descobrir o que o Circuito Respire proporciona”, disse Débora.

Pilates

O Pilates trabalha dentre outros fatores, o equilíbrio corporal, a força e a flexibilidade. De acordo com a instrutora Lorena Guimarães, a prática pode atuar como tratamento, prevenção ou mesmo uma atividade física. “Muitos ainda acreditam que o método só trabalha o alongamento e flexibilidade dos músculos. Mas, com o número de adeptos cada vez maior, estamos conseguindo mostrar que ele também proporciona força, melhora a respiração, o equilíbrio, a coordenação motora e a consciência corporal. Por ser abrangente e individualizado, o Pilates atua em vários seguimentos, como o tratamento, prevenção e como uma forma de atividade física. Além disso, é divertido pois foge da monotonia, já que todos os dias temos exercícios diferentes”, comentou.

Ashtanga Vinyasa Yoga

O Ashtanga Vinyasa é uma das vertentes do Yoga. A prática trabalha uma sequência de posturas aliadas à respiração. De acordo com a professora Débora Melo, a prática contínua traz uma mudança física e espiritual. “O Ashtanga é uma atividade que a medida que você vai praticando, você vai adquirindo mais posturas. A prática traz muita mudança física, e desperta pensamentos e sentimentos, é aí que dizemos que o Yoga sai do ‘tapetinho’ para a vida, pois colocamos uma lente diferente para enxergar, a lente do coração. No Circuito Respire vamos dar uma introdução do que é trabalhado e estarei à disposição para esclarecimentos”, comentou Débora.

Circuito Respire

O Circuito Respire acontecerá em quatro fases. A primeira aconteceu no último mês abordando o Yoga e Acroyoga. A segunda será neste fim de semana e tem como foco o Yoga e Pilates. A terceira será em julho e irá ressaltar também o mesmo tema. A quarta fase, fechando o circuito, acontecerá em agosto. Todas as atividades serão realizadas em lugares públicos e são gratuitas. O projeto também conta com o apoio da Opção Saudável, Sonho de Formiga e ainda da Fazenda São José, produtoras de pães e bolos integrais.

Circuito Respire

Data: 25 de junho

Local: Complexo do Barreiro

Horário: 9h

Evento gratuito.

Levar uma canga ou tapetinho.