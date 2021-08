Seguradora encaminha orçamento referencial para sequencia das obras do Jardim Esplêndido

Em nova cobrança à seguradora contratada pela Caixa Econômica Federal para ter ciência sobre o andamento da situação do loteamento Jardim Esplêndido, o presidente da Câmara Municipal, vereador Raphael Rios, foi informado que a seguradora apresentou o seu “orçamento referencial” aos cuidados da Caixa.

O retorno foi dado na quarta-feira (4), por email.

Ainda, de acordo com o comunicado, após a aprovação do orçamento referencial pela Caixa, será iniciada a fase de convites aos construtores interessados na retomada das obras.

Caixa tem 30 dias para analisar

Com o posicionamento da Seguradora em mãos, Raphael oficiou a Caixa para solicitar medidas breves. De acordo com o banco, a Planilha Orçamentária foi recebida em 30 de julho. Ainda de acordo com a resposta, a Caixa prevê conclusão da análise em até 30 dias contados do recebimento da Planilha.

Raphael continua cobrando medidas para resolver a situação dos mutuários do Jardim Esplêndido. Em julho, todos os vereadores assinaram um ofício encaminhado ao Ministério Público Federal dirigido à procuradora-chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais, Sra. Holanda Cavalcanti, relatando a situação dos mutuários desde a paralisação das obras e as diversas ações judiciais movidas por parte deles.