Semifinal do Ruralão 2023: Máfia vence o Santa Vitória, e Audax e Curva de Rio ficam no empate

Os jogos de ida da semifinal do Campeonato Ruralão aconteceram neste domingo (19), no Estádio Municipal Fausto Alvim. A equipe da Fazenda Máfia venceu o Santa Vitória por 3 a 0; já o Audax e Curva de Rio ficaram no empate em 1 a 1.



Máfia 3 x 0 Santa Vitória

A equipe da Fazenda Máfia e o Santa Vitória deram início ao primeiro jogo da semifinal. O atacante Julinho marcou dois gols para a Máfia no 2º tempo, e o lateral direito Kanydia ampliou o marcador no final da partida.

Na partida de volta, a equipe da Máfia pode perder por até dois gols de diferença para avançar para a final da competição. Já o Santa Vitória, precisa vencer por quatro ou mais gols para se classificar. Caso o Santa Vitória vença por três gols, a decisão vai para os pênaltis.

Audax 1 x 1 Curva de Rio

Já na outra partida da semifinal, o Audax e o Curva de Rio empataram por 1 a 1. Logo no início do 1º tempo, o atacante João Victor marcou para o Curva de Rio, com um gol de pênalti. Em seguida, o meio-campista Bruno César empatou para o Audax, com outro gol de pênalti.

No jogo de volta, caso aconteça novo empate, a decisão dos classificados para a final do Ruralão 2023 será nos pênaltis. Uma vitória simples para uma das equipes será o suficiente para a classificação.

As partidas de volta da semifinal do Ruralão acontecem no próximo domingo (26), a partir das 8h, no Estádio Municipal Fausto Alvim.