Série pré-candidatos a prefeito: Lídia Jordão

O Diário de Araxá traz a partir desta semana a divulgação de nomes que lançaram oficialmente, por redes sociais, entrevistas à imprensa ou outra modalidade de mídia, pré-candidaturas a prefeito.



Elaboramos um questionário com o perfil e cinco perguntas relacionadas às intenções de cada um em pleitear um cargo ao Poder Executivo. Os pré-candidatos que responderam dentro do prazo estabelecido serão divulgados de acordo com a ordem alfabética do nome de batismo, na chamada principal do site, no período de 24 horas, a partir das 8h. As divulgações ocorrerão entre segunda e quinta-feira.



Os pré-candidatos que enviaram após o prazo, serão divulgados depois dos que responderam no período estipulado.



Lídia Jordão

A terceira divulgação da série aberta pelo Diário de Araxá é sobre a advogada e professora universitária Lídia Jordão, que atualmente ocupa segundo mandato de vice-prefeita e é pré-candidata a prefeita pelo partido Patriota.

1 – Perfil da pré-candidata.

Filha do Sr. Jordão e de Dona Ana. Advogada, pós-graduada em Gestão de Empresas e em Instituições Político-Jurídicas, sou professora universitária, casada com o advogado José Gaudêncio e mãe de José Gaudêncio Júnior.

Servidora pública concursada da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, atuei como auditora fiscal da Receita Estadual e chefe da Administração Fazendária em Araxá.

Trabalho como professora universitária nos cursos de Direito, Ciências Contábeis e Administração no Uniaraxá, desde 1990, onde atuei como diretora da Faculdade de Direito e vice-reitora.

Fui nomeada secretária de Fazenda do município de Araxá, no período 2001-2004 e secretária municipal de Saúde, período 2005-2008 e 2014-2016.

Conselheira fundadora da Câmara da Mulher Empreendedora da Acia e da Fundação de Assistência à Mulher Araxaense – Fama, ocupando o cargo de superintendente, mantenedora dos Centros de Atendimento à Mulher e à Criança.

Eleita vereadora em 2008. Vice-prefeita em 2012, reeleita em 2016, ocupei a Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social até março de 2018. E atualmente sou primeira suplente a deputada estadual e exerço o mandato de vice-prefeita.

2 – Em qual partido você está filiada e o que a motivou a ser pré-candidata a prefeita?

Sou filiada ao partido Patriota, e sou pré-candidata a prefeita motivada a defender o espaço das mulheres na política e a necessidade de sermos protagonistas da construção de uma cidade mais justa e em defesa dos direitos sociais, como saúde, educação, moradia, segurança…

Minha experiência profissional é voltada para servir o povo. Eu amo essa terra e amo as pessoas que moram aqui. Quero fazer muito mais por Araxá. Todos os lugares por onde passei me conduziram à Gestão Pública. Eu tenho o desejo de trabalhar por essa terra com toda a experiência que eu adquiri no decorrer da minha vida. Eu me preparei para cuidar das pessoas.

Eu vejo caminhos para a nossa cidade então por isso desejo oferecê-los de forma ativa à sociedade. Quero ter a chance de provar que pessoas de bem podem, sim, entrar na política e mais, ainda, podem permanecer sendo de bem, podem permanecer honestas. Quero continuar uma história de confiança, respeito com a coisa pública e transparência, pois é nisso que acredito.

Nosso dever é atuar, em todas as frentes, para uma cidade que sirva os interesses da maioria da população e não apenas de uma minoria.

3 – Já tem definição do nome de pré-candidato(a) a vice-prefeito(a)? Se sim, quem é? Caso ainda não tenha, como estão as tratativas para definir por esse nome?

Optamos por agir com extrema responsabilidade. Por isso ainda estamos em tratativas para a definição desse nome. Brevemente o partido divulgará as composições que já estão em sede de análise final para nossa chapa ao Executivo que dependem de convenção para serem finalizadas.

4 – Quais devem ser as prioridades da Prefeitura de Araxá a partir de 2021?

Acho que Araxá é uma das cidades mais abençoadas do Brasil. Tem um potencial enorme, que precisa ser mais explorado para maior desenvolvimento.

Nossa prioridade será assegurar a preservação da qualidade dos serviços públicos, em especial nas áreas da saúde educação, empregabilidade e da segurança pública pós-pandemia.

Não podemos nos esquecer dos servidores da Prefeitura. Temos o projeto de trabalho de resgate do funcionário público como nunca foi feito.

Buscamos uma cidade de direitos, de bem estar e bem viver, onde saúde, educação, segurança, empregabilidade, moradia, mobilidade, alimentação cultura e lazer não sejam apenas mercadorias, mas direitos de todos.

5 – Como deve ser o relacionamento do chefe do Poder Executivo com a Câmara Municipal?

Os poderes são independentes e harmônicos entre si, mas nada impede que trabalhem em conjunto para o desenvolvimento da cidade. É importante à função institucional de cada um deles.

Poder Executivo deve desenvolver os projetos para a cidade junto com o Poder Legislativo que terá que fiscalizar e criar leis em benefício da população. Não há crescimento da cidade sem esta parceria.

6 – Se eleita, quais serão seus principais desafios a serem projetados e/ou superados?

O Brasil vem atravessando momentos difíceis, com impactos diretos no dia-a-dia, na saúde, economia, educação e na vida das pessoas. O prefeito(a) eleito(a) representa hoje a esperança dessas famílias por dias melhores e terá pela frente um grande desafio pós-pandemia.

Entre os desafios estão possíveis quedas na arrecadação e aumento dos gastos. Nada que não possa ser superado com a gestão adequada dos recursos. Teremos que descobrir juntos o “normal” pós-pandemia.