Sicredi Ibiraiaras RS/MG lança promoção Investir para Crescer 2024

A Sicredi Ibiraiaras RS/MG lançou nesta sexta-feira, dia 01 de março, a Promoção Investir para Crescer 2024. Até o dia 28 de novembro a cooperativa irá sortear entre os associados participantes das agências do Rio Grande do Sul e Minas Gerais mais de meio milhão de reais em prêmios. São Airfryers, Robôs Aspiradores, Cervejeiras, Celulares e Televisores em todas as agências da Cooperativa. Além disso, serão sorteados 4 carros 0 KM, divididos por microrregiões.

Investiu, cresceu e sua “sorte” apareceu. Com esse mote, na promoção, o associado investe seus recursos com a Cooperativa, ajuda a desenvolver a região e ainda concorre a prêmios incríveis. Podem participar associados pessoa física e jurídica de todas as agências da Sicredi Ibiraiaras RS/MG no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. Os associados podem participar da promoção de 01 de março a 22 de novembro.

A cada R$ 200,00 investidos em poupança o associado recebe 1 cupom (limitado a 500 cupons por incremento diário); a cada R$ 400,00 investidos em Família Sicredinvest, RDC pré e RDC pós recebe 1 cupom (limitado a 250 cupons por incremento líquido diário) e a cada R$ 1.000,00 investidos em Fundos e LCA e LCI o associado recebe 1 cupom (limitado a 100 cupons por incremento líquido diário). Não dá direito a cupom o valor utilizado em aplicações automáticas. A cada associação, o novo associado recebe 20 cupons. A grande novidade deste ano é que ao contratar seguro de vida, seguro residencial ou consórcio, o associado também recebe 20 cupons por produto adquirido.

Os sorteios acontecerão nos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro na sede das agências participantes. Ainda, o sorteio dos carros 0 KM, acontece no mês de novembro, sendo no dia 25 de novembro em Nova Prata/RS, dia 26 de novembro em Ipê/RS, dia 27 de novembro em Uberaba/MG e no dia 28 de novembro em Ibiraiaras/RS. Os associados que realizarem a contratação dos produtos participantes devem retirar os seus cupons na sua agência para concorrer. Consulte o regulamento completo através do site www.sicredi.com.br/promocoes.