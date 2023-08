Sine Araxá promove reunião com agências de emprego para impulsionar políticas públicas do setor

Profissionalização de mecanismos e criação de políticas públicas de empregabilidade. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, responsável pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Araxá, realizou uma reunião com agências que ofertam vagas na cidade.

O objetivo foi discutir assuntos como a busca de soluções para inserir pessoas no mercado de trabalho, aumentar o número de vagas abertas em carteira assinada e aumentar a disponibilidade das pessoas na busca por cursos de qualificação profissional.

De acordo com o coordenador do Sine Araxá, Luís Flávio de Melo, ao criar políticas públicas de empregabilidade com qualidade, é possível construir um cenário favorável tanto para empregadores quanto para trabalhadores.

“O encontro proporcionou um momento propício para a discussão de assuntos cruciais para a melhoria do mercado de trabalho local, e tem potencial para impulsionar a economia local, atrair investimentos e, principalmente, elevar a qualidade de vida da população”, afirma.

O secretário Juliano Cesar da Silva acrescenta que a reunião deixou clara a importância da união de esforços entre o Setor Público, agências de emprego e demais atores sociais para o desenvolvimento de um mercado de trabalho mais dinâmico.

“A busca por soluções conjuntas, aliada à profissionalização dos mecanismos de empregabilidade, sinaliza um caminho promissor para um futuro mais próspero para todos os cidadãos do município. A expectativa é que os resultados dessa reunião impactem positivamente a vida da população”, reforça.