Tempo seco em Araxá é alerta para doenças respiratórias

O Instituto Nacional de Meteorologia (InMet) incluiu a cidade de Araxá por diversas vezes esta semana em seus alertas meteorológicos relacionados à baixa umidade relativa do ar. Nos últimos dias a cidade registrou umidade mínima de 20%.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a umidade ideal é de 60%. Quando os índices ficam entre 20% e 30%, recomenda-se estado de alerta.

De acordo com o médico Marcelo Viviani, otorrinolaringologista cooperado da Unimed Araxá, entre as doenças mais comuns nesta época estão a asma, rinites, sinusites e pneumonia. “A umidade relativa do ar baixa leva por si só a um processo irritativo das mucosas. Os pacientes que mais sofrem nesta época do ano são as crianças e os idosos”, diz.

Orientações

Para amenizar os efeitos do tempo seco, a orientação médica é:

Mantenha a hidratação

Umidifique o ambiente

Evite locais de fumaça e queimada

Combata o ressecamento das vias aéreas com soro fisiológico

Evite atividades físicas das 10h às 14h

