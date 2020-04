Terceiro caso de coronavírus é confirmado em Araxá; mais um óbito é investigado pela Secretaria Municipal de Saúde

Terceiro caso de coronavírus foi registrado em Araxá nesta sexta-feira (17), de acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado às 14h45. Trata-se de um homem de 27 anos que contraiu o vírus durante uma viagem (o local até o momento não foi informado). O jovem já fez isolamento, foi liberado e passa bem, segundo informações do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19. O comitê informa ainda que a família do jovem fez testes e deram negativo.

Mais um óbito também entrou em investigação, passando a ser dois atualmente.

Agora são 56 notificações registradas, com 14 casos aguardando resultado e 39 casos descartados. A tabela de síndrome gripal aumentou 16 registros, passando de 270 para 286.

Casos confirmados

O primeiro foi de um homem de 38 anos que contraiu a Covid-19 durante uma viagem a São Paulo em março, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Ele cumpriu quarentena e se curou da doença. Onze casos aguardam resultado.

O segundo caso é referente a uma idosa de 89 anos. Segundo a Secretaria de Saúde, a transmissão ocorreu de forma comunitária, ou seja, não teve histórico de viagem para outra cidade recentemente, demonstrando que o vírus já circula na cidade. A paciente está internada desde o último dia 8 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia.

Confira as informações.