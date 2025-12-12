Tremor de terra é sentido em Araxá e região na noite desta sexta-feira

Um tremor de terra foi percebido na noite desta sexta-feira (12/12), por volta das 22h10, assustando moradores de Araxá. O abalo sísmico teve magnitude estimada em 4,4 e teve seu epicentro localizado a aproximadamente 12 quilômetros do município.

Além de Araxá, moradores de cidades vizinhas também relataram ter sentido o fenômeno. Segundo os relatos, o tremor foi acompanhado por um ruído intenso, semelhante a um estrondo, o que provocou apreensão em parte da população.

O abalo foi mais perceptível em áreas residenciais, onde moradores informaram vibração em portas, janelas e móveis.

Até o momento, não há informações sobre danos materiais ou pessoas feridas. As autoridades responsáveis continuam acompanhando a situação, e novas atualizações poderão ser divulgadas a qualquer momento.