UAB em Araxá abre processo seletivo para curso gratuito de Pedagogia

Estão abertas até 30 de junho as inscrições para o processo seletivo do curso de licenciatura em Pedagogia, gratuito, ofertado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), na modalidade Ensino a Distância (EAD). A iniciativa é uma parceria da Secretaria Municipal de Educação com o Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Araxá. O curso terá início no 2º semestre letivo de 2022.

São 32 vagas ofertadas e o valor das inscrições é R$ 90. A seleção dos candidatos às vagas será efetuada exclusivamente pela internet, com base nas notas das disciplinas de português e matemática do último ano do Ensino Médio, constantes no histórico escolar.

As vagas ofertadas serão distribuídas da seguinte forma:

– Categoria 1, professores em exercício em escolas da rede pública ou privada e que não possuam diploma de curso superior;

– Categoria 2: Público jovem e adultos egressos do ensino médio.

Para fazer as inscrições, os interessados devem acessar o link ( http://www.uftm.edu.br/graduacao/ead/pedagogia-editais-emandamento ), (Graduação EaD, Pedagogia, Processos em Andamento), de 9 a 30 de junho.

A solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição deve ser feita até 14 de junho. Para mais informações, o telefone de contato é o (34) 3700- 6197 – UFTM, (34) 3691-7043, (34) 98858-3936 e (34) 98836-2441 (WhatsApp) – Polo UAB Araxá.