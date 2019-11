Última rodada dos Jogos Dominicanos tem 20 jogos e define campeões

As últimas vinte partidas dos Jogos Dominicanos Anastasianos definirão neste sábado (30) os campeões de mais quatro modalidades: futsal, vôleibol, handebol e basquete. Os jogos começam às 8h e prometem disputas acirradas e muita emoção nas finais e semifinais de várias categorias.

Alunos de todas as escolas participantes (Centro Júlio Dário, Colégio São Domingos, CEFET, Colégio Dom Bosco, Escola Estadual Delfim Moreira, Escola Estadual Maria de Magalhães, Escola Municipal Professora Auxiliadora Paiva, Escola Estadual Dom José Gaspar e Escola Estadual Loren Rios Feres) estarão representados. “Isso demonstra o quanto a disputa teve um elevado nível técnico. Todas as escolas têm chances de saírem vencedoras em alguma modalidade. Todas estão muito bem representadas”, diz o professor de Educação Física do CSD, Danilo Hélio Borges.

A organização dividiu as partidas nas três quadras do Colégio São Domingos para dar mais dinamismo aos jogos (veja tabela). As disputas seguem em sequência até 18h. “É sempre importante ressaltar que praticamente não tivemos atrasos nas últimas rodadas. A pontualidade é um respeito aos atletas e à torcida que tem comparecido em peso”, explica Danilo.

Premiação

Às vésperas da última rodada, a organização do Jogos Dominicanos Anastasianos anunciou a data da cerimônia de encerramento do evento. Será no próximo dia três de dezembro, uma terça-feira. A solenidade será realizada no Colégio São Domingos a partir de 19h, momento em que os atletas receberão as medalhas.

As competições

Os Jogos Dominicanos reúnem este ano 2.000 estudantes. A competição, que começou no fim de outubro, envolve nove escolas públicas e particulares da cidade.

Os alunos participam de disputas em quatro modalidades de esportes coletivos (basquetebol, futsal, handebol e voleibol) e também em esportes individuais (natação – crawl, borboleta, peito, costas e revezamento – 5 raias; atletismo – corridas de velocidade e revezamento e xadrez).