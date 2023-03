UNIARAXÁ confirma presença na etapa de 20 anos da CIMTB Araxá

A parceria entre o Centro Universitário de Araxá (UNIARAXÁ) e a Copa Internacional de Mountain Bike está confirmada em mais um ano do evento. Nos dias 14, 15 e 16 de abril, durante a edição especial de 20 anos da etapa da CIMTB Araxá, alunos e professores dos cursos de Fisioterapia, Nutrição e Psicologia, estarão presentes na arena, montada no Grande Hotel Termas de Araxá, onde prestarão atendimentos aos atletas participantes da competição.

“Há vários anos a CIMTB em Araxá tem o UNIARAXÁ ao nosso lado, participando do evento, o que é motivo de muito orgulho para nós da organização. Em 2023, um ano especial porque vamos comemorar duas décadas da prova na cidade, teremos uma estrutura ainda maior do UNIARAXÁ, que além da tradicional participação do curso de Fisioterapia, terá a inclusão das áreas de Nutrição e Psicologia. Assim, eles darão suporte aos atletas, ampliando a atuação do Centro Universitário em nosso evento”, celebra Rogério Bernardes, organizador da Copa.

Reitor do UNIARAXÁ, o professor e mestre José Oscar de Melo também celebra a parceria duradoura entre ambas as empresas. “A CIMTB, além de ser um momento que promove o esporte do ciclismo de maneira geral, possibilita a Araxá divulgar sua terra, seu povo e sua cultura. Já se tornou um evento tradicional na cidade. Para o UNIARAXÁ é muito importante a parceria com a Copa, visto que podemos colaborar com a prestação de serviços dos nossos cursos afins, possibilitando aos nossos alunos e professores atividades extracurriculares que agreguem valores a estes cursos. Parabenizamos aos organizadores, aos atletas que participam e aos vencedores desses 20 anos de realização da Copa Internacional de Mountain Bike de Araxá”, exalta José Oscar.

Atividades dos cursos

O Curso de Fisioterapia do UNIARAXÁ terá uma vasta lista de atividades para os atletas participantes da CIMTB. Lá, serão promovidos massagens, alongamentos musculares, relaxamento muscular, técnicas e recursos para analgesia, mobilizações articulares, reposicionamento articular, crioterapia, termoterapia, crioimersão, eletroterapia, drenagem linfática, dentre outros.

Já o Curso de Psicologia terá o foco no tema Psicologia do Esporte e no Esporte, onde será feita distribuição de cartilhas de orientação e sensibilização sobre prevenção ao uso de drogas, além de serem feitas abordagens diretas com público para falar sobre técnicas de relaxamento e respiração no controle de ansiedade e no manejo mental.

Enquanto o curso de Nutrição terá atividades de Cálculo de IMC e orientações nutricionais sobre benefícios de uma alimentação saudável, a parte comercial também estará representada na CIMTB, ao divulgar os cursos de graduação presencial e EAD.

Inscrições abertas

As inscrições para a histórica edição de 20 anos da etapa de Araxá (MG) da Copa Internacional de Mountain Bike (CIMTB) seguem abertas. Entre os dias 14 e 16 de abril, os melhores ciclistas do Brasil e do mundo estarão em ação nas trilhas nos arredores do Grande Hotel Termas de Araxá. Para garantir vaga em uma das mais de 50 disputas em três modalidades – Cross Country Olímpico (XCO), Short Track (XCC) e Maratona (XCM) – os ciclistas devem acessar o site do evento www.cimtb.com.br e clicar no menu Inscrições.

