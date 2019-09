Unisa será reinaugurada na próxima semana

Depois de passar por uma ampla reforma com total remodelação a Unisa – Unidades Integradas de Saúde de Araxá, será reinaugurada na próxima terça-feira, 24 de setembro, às 10h.

A Administração Municipal, através da Secretaria de Saúde, reestruturou o prédio que conta com o maior centro de especialidades com atendimento gratuito do município. O prefeito Aracely de Paula informa que a Unisa teve ampliação de consultórios, substituição de equipamentos por aparelhos mais modernos na área exames e diagnóstico, será uma segunda Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sendo uma Unidade especializada em tratamentos. “É uma conquista da cidade de Araxá e nosso sentimento é de gratidão, principalmente à população que sempre acreditou no trabalho da Administração, que tem participado, vendo que a prefeitura tem superado diversas dificuldades em todos os sentidos. Estamos cumprindo nosso dever em benefício de todos, com atenção especial à população mais esquecida”, ressaltou Aracely.

A secretária de Saúde, Diane Dutra, reforça que a Unisa foi totalmente reestruturada, o número de consultórios passou de 5 para 11, vai contar com a Central de Material Esterilizado do município, terá 32 médicos, houve ampliação do espaço de fisioterapia e do Centro Especializado de Odontologia, adequação da sala de endoscopia, sala própria para pequenas cirurgias e pequenos procedimentos, sala especial para exames de eletrocardiograma e eletroencefalograma, além de coleta de exames laboratoriais. “Esta é uma conquista enorme, todas as pessoas estão animadas, o pessoal foi capacitado, estão felizes com o novo ambiente. Temos consciência de que será um grande apoio para a população não ficar indo somente à UPA”.

Diane acrescenta que a Unisa oferece o maior número de especialidades e terá horário de atendimento estendido, vai funcionar de segunda a sexta até às 21h. Destaca que a Unidade foi toda equipada para dar a assistência ao paciente nos casos básicos, situação em que a pessoa não está se sentindo bem, mas não é urgência para ser atendido na UPA. “As pessoas vão gostar de ver a estrutura, a modernização, o nível dos equipamentos e dos profissionais que lá estão. Queremos convidar toda a população para prestigiar a reinauguração, estamos muito felizes com mais essa conquista”, finalizou Diane.