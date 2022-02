UPA de Araxá disponibiliza soro para tratamento de picadas de animais peçonhentos

Em períodos muito chuvosos várias espécies de animais peçonhentos se tornam mais ativos e a presença deles em ambientes urbanos, como por exemplo, casas e apartamentos se tornam mais frequentes. O município tem intensificado as ações de orientação e medidas de controle com o objetivo de evitar a proliferação desses animais. Em casos de acidentes, a Unidade Pronto Atendimento Municipal (UPA) de Araxá é a referência no atendimento na cidade e tem estoque de soros para tratamento de picadas de animais peçonhentos.

Em Minas, a Fundação Ezequiel Dias (Funed) é a única produtora de soros antivenenosos. A instituição atende o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde fornecendo 35% da demanda nacional de soros antipeçonhentos e antitóxicos. Após a produção, os soros são enviados ao Ministério da Saúde e distribuídos gratuitamente aos Estados, que priorizam as centrais de macro atendimento, com utilização restrita no ambiente hospitalar. A produção contempla cinco soros antiofídicos, um antiescorpiônico e um antitetânico.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que os soros antipeçonhentos e antitóxicos estão disponíveis na rede pública do município, mas o estoque é relativamente baixo. A compra desses medicamentos pelo município é proibida pela Legislação imposta pelo Governo Federal e o Governo do Estado não têm abastecido os municípios. A falta do imunobiológico ocorre em todo o país devido ao adiamento do cronograma de entrega ao Ministério da Saúde por parte dos laboratórios produtores. Desde 2016 as secretarias estaduais de Saúde têm emitido alerta sobre a redução dos estoques de soro antiofídico.

Para cada tipo de animal peçonhento o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza um soro diferente para tratamento. Por isso é importante que o cidadão, ao ser vítima de um animal peçonhento, faça o registro do animal por meio de foto ou, se for possível e sem risco de novo acidente, realizar a captura do animal e levá-lo junto a unidade de atendimento. Na ocorrência de acidente, mantenha a vítima calma, evitando movimentos desnecessários, e com o membro acometido mais elevado em relação ao restante do corpo, caso seja possível. A vítima deve ser levada imediatamente a UPA ou hospital mais próximo.

Tratamento de Crianças



Não há diferença de dose para adultos e crianças; o que define a dose não é a idade, mas a gravidade do quadro clínico. O soro deve ser aplicado sob supervisão profissional pelo risco de desencadear reações alérgicas, algumas delas em potência grave. Em crianças menores de 12 meses, a equipe médica analisa a necessidade de transferência para o hospital regional com UTI Pediátrica.