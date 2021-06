Vacinação de 2ª dose está sendo realizada de terça a sexta no Ginásio do Colégio Dom Bosco

As remessas de doses enviadas para Araxá nesta semana são destinadas pelo Governo do Estado para aplicação de 2ª dose. Portanto, os grupos prioritários que ainda não se imunizaram com a 1ª dose devem aguardar uma nova remessa de imunizantes.

A Prefeitura de Araxá prossegue com a vacinação da 2ª dose contra Covid-19 para grupos prioritários já atendidos pela campanha, observando a data de retorno no cartão de vacina para receberem o reforço. A imunização está sendo realizada no Ginásio do Colégio Dom Bosco, das 8h às 16h, de terça a sexta-feira. Os grupos devem levar cópias (xerox) da Carteira de Identidade e CPF e o cartão de vacina.



Campanha Vacinação Solidária

A Prefeitura de Araxá é parceira da Campanha Vacinação Solidária, de iniciativa da Câmara Municipal, Ampara, SOS e Insanos Moto Clube, para arrecadação de óleo nos dias de vacinação contra a Covid-19 ou contra a gripe.

A doação está sendo revertida em cestas básicas às famílias carentes de Araxá. “Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Receba vacina, doe amor”.